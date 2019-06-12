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Tekirdağ'da su samuru sürprizi

Nesli tehlikede olan su samuru, Tekirdağ’da balık yerken görüntülendi.

İHA | 12.06.2019 - 10:49..
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Akşam saatlerinde sahile inen bir grup, kıyıda balık yemeye çalışan su samuru ile karşılaştı.

Daha çok dere ve nehirlerde görülen ve nesli tehlikede olan su samuru bir süre balık yedikten sonra onu izleyen meraklı gözlerin artmasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı. Denizde bir süre gezinen su samuru daha sonra gözlerden kayboldu.

Tekirdağ'da su samuru sürprizi

YAŞAM SÜRELERİ 18 YILA KADAR ÇIKABİLİYOR

Sansargiller ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdürler. Su samurları Noktürnal bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zor. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.

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