10 yıl içinde herkesin düşünen dijital ikizi olabilir

Araştırmacılar, yıllar içinde dijital ikizlerin ortaya çıkabileceğini öngörüyor. İnsanoğlunun düşünen kopyasının faydalı olabileceği belirtiliyor.

Gerçek hayatta insanın ikizi olması normal bir durum.

Ancak bu durumun dijital ortamda "düşünen ikiz" olarak karşımıza çıkması olağan dışı.

Bilim insanları ve teknoloji uzmanları, insanların 10 yıl içinde dijital ikizlerine sahip olabileceğini düşünüyor.

Dijital ikiz çağı geliyor

Dijital ikiz, fiziksel dünyadaki bir varlığın kopyası olarak biliniyor. Başlangıçta bu tür ikizler, sadece karmaşık 3 boyutlu bilgisayar modelleri olarak öne çıkıyordu.

Teknoloji analisti Rob Enderle, içinde bulunduğumuz 10 yıl bitmeden önce insanoğlunun dijital ikizlerine ilişkin düşünen ilk versiyonların ortaya çıkacağını söyledi.

"Kendimizin düşünen kopyası faydalı olabilir"

Düşünen dijital ikizlerin ortaya çıkması, etik değerlendirme gerektiriyor. Enderle, "Çünkü kendimizin düşünen bir kopyası, işverenler için inanılmaz derecede faydalı olabilir." dedi.

Yaşanması muhtemel değişime dikkati çeken Enderle, BBC'ye verdiği demeçte, "Şirketiniz dijital ikizinizi yaratırsa ve 'maaş ödemediğimiz bir dijital ikiziniz var, öyleyse neden sizi istihdam etmeyi sürdürüyoruz' derse ne olur?" ifadesini kullandı.

"Bilim-kurgu romanlarını andırıyor"

Böylesine dijital ikizlere sahip olmanın, metaverse çağının öne çıkan sorularından biri olacağı belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi'nde Veri Etiği, Yapay Zeka ve Robotik alanlarında çalışmalar yürüten Profesör Sandra Wachter, "Heyecan verici bilim-kurgu romanlarını andırıyor." diye konuştu.

Yapay zekanın kapasitesi

Wachter, bir insanın hukuk fakültesinde başarılı olup olmayacağının, hasta olup olmayacağının veya bir suç işleyip işlemeyeceğinin, tartışılmakta olan "doğaya karşı yetiştirme" sorusuna bağlı olacağını vurguladı.

Oxfordlu araştırmacı, yapay zekanın, bu gibi sosyal olayları tahmin etmede henüz iyi olmadığını sözlerine ekledi.



