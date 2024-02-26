13 milyar dolar teşvik alacak: TSMC, Japonya'da ilk çip fabrikasını açtı Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC), Japonya'daki ilk fabrikasının açılışını yaptı. Japonya, çip devi TSMC için toplamda 13 milyar dolara yakın teşvik sağlayacak.

AA & Ensonhaber

ayvan merkezli TSMC, Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletine kurduğu çip imalat fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

TSMC'nin kurucusu Morris Chang, açılış törenindeki konuşmasında, projenin Japonya'da yarı iletken üretiminin "rönesansı" olacağını söyledi.

Üretim yıl sonu başlıyor

Eyaletin Kikuyo bölgesine kurulan fabrika, 12 nanometre çipler dahil yarı iletkenlerin seri üretimine Ekim-Aralık 2024 döneminde başlayacak.

Toplam 13 milyar dolara yakın teşvik alacak

Japonya hükümetinin açıklamasına göre, TSMC'ye ait ilk fabrika için 1,2 trilyon yen (8 milyar dolar) destek verilecek.

Kumamoto eyaletinde 2027'de hizmete girecek TSMC'nin ikinci tesisine ise en fazla 732 milyar yen (4,8 milyar dolar) sübvansiyon sağlanacak.

Tayvan medyasına göre TSMC'nin denizaşırı üretimi 2028 yılına kadar, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'sine erişecek.

Avrupa'da da fabrika açacak

Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, şu suralar ABD'nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

ABD pazarının ardından gözünü Avrupa'ya çeviren yarı iletken devi, yeni bir fabrika inşa edecek. TSMC, Avrupa kurulacak ilk üretim tesisi için 11 milyar dolar harcama yapacak.

Almanya'da kurulması planlanan yeni tesis, 28 nm üretim düğümünü temel alacak ve Robert Bosch ve otomotiv tedarikçileri ile ortak çalışacak.

TSMC, yeni kurulacak tesis ile birlikte otomotiv sektörüne odaklanmayı planlıyor.

380 milyar dolar yatırım yapacak

Ayrıca şirket, önümüzdeki on yılda Tayvan, Güney Kore, ABD, Almanya, İrlanda ve İsrail'de yeni fabrikalar inşa etmek için en az 380 milyar dolar yatırım yapacak.