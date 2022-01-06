20 yıldır aranan mafya babası, Google Haritalar sayesinde yakalandı

İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino'nun, Google Haritalar'da çıkan bir fotoğrafı sayesinde İspanya'da yakalandığı bildirildi.

Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar; yalnızca basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan bir platform.

Öte yandan Google Haritalar, zaman zaman yerel emniyet güçlerine de yardım ediyor. Bunun son örneği İspanya'da yaşandı.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino, "Google Haritalar" uygulamasında çıkan bir fotoğrafı nedeniyle yakayı ele verdi.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, İspanyol ve İtalyan polis teşkilatlarının iş birliğinde yapılan operasyonda yakalanan Gammino'nun, herhangi bir şüphe uyandırmamak için Madrid'in kuzeyindeki 25 bin nüfuslu Galapagar ilçesinde sade bir vatandaş gibi yaşayarak manavlık ve aşçılık yaptığı açıklandı.

Araştırma sırasında Google Haritalar aracılığıyla Galapagar'da "Manu'nun bahçesi"ve "Manu'nun mutfağı" adlarındaki afişlerin dikkati çektiği, derinleştirilen soruşturmada Facebook'taki sayfasında da kendisini "şef Manuel" olarak tanıtan kişinin, aslında Gioacchino Gammino olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"BENİ NASIL BULDUNUZ"

Gammino'nun, yakalandığı sırada polise, "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır aileme bile telefon etmiyorum." dediği aktarıldı.

Çok sayıda mafya suçundan hüküm giyen ve ilk olarak 1990'lı yılların sonunda Barselona'da yakalanan Gammino'nun, 2002'de bir film çekimi sırasında esrarengiz bir şekilde Roma'daki cezaevinden kaçtığı ve o günden beri arandığı bilgisi paylaşıldı.