2010 yılında bağlantısı kopan Mars aracı görüntülendi

2010 yılında bağlantısı kopan NASA aracı Spirit, şu anda yörüngedeki MRO aracı tarafından tespit edildi.

NASA'nın Mars keşif aracı programının parçaları olan Spirit ve Opportunity, 2004 yılında Mars yüzeyine inmişti.

Çalışmalarını yıllarca sürdüren Opportunity ile temas, 2018'deki bir toz fırtınasında kesilmiş, NASA 2019'da görevi sonlandırdığını duyurmuştu. Spirit ise 2009 yılında yüzeye sıkışmış ve 2010 yılında irtibat tamamen kesilmişti.

SPIRIT, MARS YÜZEYİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

NASA'nın Mars yörüngesindeki uzay aracı Mars Reconnaissance Orbiter'ın (MRO) 25 Nisan'da çektiği bir görüntüde, Spirit aracı da yer aldı.

Bu çarpıcı fotoğrafta kırmızı daire içine alınan Spirit, karanlık ve tozlu bir tümsek gibi görünüyor.

Aracın 11 yıldır Mars yüzeyinde hareketsiz olduğunu düşünürsek, tamamen tozla kaplandığını tahmin etmek hiç de zor değil.