2021'in ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu

2021'in ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu

Canalys araştırma şirketi, ilk çeyrekte en çok akıllı telefon satan markaları açıkladı. İşte rakamlarla ilk çeyrek akıllı telefon piyasası...

Akıllı telefon pazarı, yıllardır büyük mücadelelere sahne oluyor. Zirvedeki iki marka olan Samsung ve Apple, özellikle Çinli üreticiler tarafından oldukça zor durumda kalabiliyor.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan koronavirüs salgını, her ne kadar akıllı telefon pazarını olumsuz etkilese de ardından sektör güçlü bir toparlanma gösterdi.

Canalys verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde akıllı telefon satışları yüzde 27 artarak 347 milyon adede ulaştı.

ABD'den gelen yaptırım haberlerinin ardından Huawei kan kaybetmeye devam ederken, Samsung yine zirvede yer aldı.





EN ÇOK SATAN 5 MARKA

Samsung

İlk çeyrekte Güney Koreli şirket Samsung, 76,5 milyon adet sevkiyatla yüzde 22 pazar payına ulaştı ve en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.

Apple

52,4 milyon iPhone satan Apple ise yüzde 15 pazar payıyla Samsung'un ardından ikinci sırada kendine yer buldu.

Her ne kadar bu dönemde iPhone 12 mini satışları bekleneni veremese de özellikle serinin diğer modelleri ve iPhone 11'e olan yoğun talep, Apple'ın kan kaybetmesini engelledi.

Xiaomi

Son zamanların yükselişteki markası Çinli Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi çeyrek performansını yakaladı ve satışlarını yüzde 62 artırdı.

49 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yapan Çinli şirket, yüzde 14 pazar payıyla çok az farkla Apple'ın arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Oppo

Çin'in yükselen bir başka markası Oppo ise ilk çeyrekte 37,6 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla yüzde 11 pazar payına ulaştı ve dördüncü sırada kendine yer buldu.

Vivo

Geçtiğimiz haftalarda, Çin'deki akıllı telefon pazarında tarihinde ilk defa liderliğe yükselen Vivo, bu dönemde 36 milyon adet sevkiyat ve yüzde 10 payla ilk 5'e girmeyi başardı.

HUAWEI KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Bir zamanlar Çin pazarında açık ara lider olan Huawei, hem rakiplerinin artmasıyla hem de ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle dibe doğru olan yolculuğuna devam ediyor.

Analistlere göre Vivo ve Oppo markalarının yükseliş trendi önümüzdeki aylarda da devam edecek. Ancak Huawei için olumlu bir açıklama yok. Bu da Çinli şirketin kan kaybetmeye devam edeceği anlamına geliyor.

İlk çeyrekte 18,6 milyon adet akıllı telefon satarak rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan şirket, 7. sıraya kadar geriledi.



