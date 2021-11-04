2022'de IMEI kayıt ücretine gelecek zam belli oldu

2022 yılında yurt dışından getirilecek telefonların yeni kayıt ücretleri 726 TL zamlanarak 2 bin 732 TL'ye yükselecek. İşte yıllara göre IMEI kayıt ücretleri...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayındaki enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2022 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu.

Yurt dışından ülkemize getirilen telefonların IMEI kayıt harcı, yeni yılla birlikte zamlanıyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu zam, yeniden değerleme oranı kapsamında belirlendi.

YÜZDE 36,2 ZAM GELİYOR

TÜİK’in belirlediği yıllık yeniden değerleme oranına (ÜFE) göre, 2022 yılında vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda yüzde 36,2’lik bir yükseliş olacak.

Yurt dışından alınan ve yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için alınması gerekli olan IMEI kayıt harcında da bu oranda bir artış yaşanacak.

IMEI KAYIT BEDELİ 2 BİN 732 TL OLACAK

Bu veriler doğrultusunda, her yıl ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak belirlenen vergi, harç ve ceza fiyatlarına uygulanan yeniden değerleme oranına göre, 2021 yılında 2006 TL olan IMEI kayıt ücreti; 2022'de 726 TL zamla 2 bin 732 TL’ye yükselecek.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT BEDELLERİ

2022 yılında uygulanması planlanan vergi ve harç tutarları; Resmi Gazete’de yayınlanmalarının ardından kesinleşmiş olacak.

Öte yandan, IMEI kayıt ücretine son 5 yılda gelen zam oranı yeni yılla birlikte yüzde 1733'e kadar çıkacak.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri ise şu şekilde: