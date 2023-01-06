2023'te gerçekleşecek 4 büyük uzay görevi

2023 yılında gerçekleşmesi planlanan 4 büyük uzay görevini listeledik.

2022 yılında birçok önemli uzay görevi gerçekleşti. ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, yörüngeye yeni uydularını göndermeye devam ederken, NASA ile insanlı Ay görevinin ilk parçası olan Orion uzay aracını fırlattı.

Öte yandan 2023'ün de tıpkı bu yılki gibi hareketli geçmesi bekleniyor. Biz de sizler için 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan 4 büyük uzay görevini listeledik.

1. Starship

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

Aracın yörüngedeki ilk test uçuşununsa 2023'ün ilk aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Görev başarıyla tamamlanırsa Starship sistemi, Alçak Dünya yörüngesinde 100 ton yük taşıyabilen en güçlü fırlatma aracı olacak.

2. Avrupa Uzay Ajansı'nın Jüpiter görevi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Nisan 2023'te Jüpiter'e doğru bir araç fırlatmaya hazırlanıyor. Jüpiter Icy Moons Explorer adlı aracı uzun bir yolculuk bekliyor. Çünkü aracın hedefine varması Temmuz 2031'i bulacak.

Jüpiter'in yörüngesine girmesi hedeflenen uzay aracı, gaz devinin çevresindeki buzlu doğal uyduları Europa, Ganymede ve Castillo'yu inceleyecek.

3. DearMoon

Japon girişimci Yusaku Maezawa'nın finanse ettiği DearMoon aslında turistik bir uzay gezisi. Milyarder, Ay etrafında 6 günlük uçuş için halktan 8 mürettebat seçti.

Bu yolculukta uzay turistlerini yine Starship taşıyacak. İlk kez geçen yıl duyurulan uzay gezisinin 2023'te yapılması planlanıyor.

4. OSIRIS-REx Dünya'ya dönüyor

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, yaklaşık iki yıldır ünlü göktaşı Bennu’yu inceliyor ve ondan örnekler topluyor.

2016'da fırlatılan ve Bennu'dan kayaç örneği almakla görevlendirilen uzay aracı, 20 Ekim 2020'de ilk kez kısa süreliğine göktaşına inmiş ve yaklaşık 56 gramlık örnek toplamayı başarmıştı. Uzay aracı, 24 Eylül 2023'te bu örnekleri Dünya'ya getirecek.