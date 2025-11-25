2025'in son gökyüzü olayı yaklaşıyor: İşte bilmeniz gerekenler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılının son Süper Ayı'nı görmek isteyenler için geri sayım başladı. Aralık ayındaki bu dolunayın, 4 Aralık tarihinde gökyüzünde belirmesi bekleniyor.

DAHA BÜYÜK VE PARLAK GÖRÜNECEK

Aralık ayındaki "Soğuk Ay", art arda gelen dört Süper Ay serisinin üçüncüsü ve 2025 yılının sonuncusu olma özelliği taşıyor.

NASA verilerine göre bu Süper Ay, mikro aydan yüzde 14 daha büyük ve yüzde 33 daha parlak bir şekilde gözlemlenebilecek.

GÖZLEM İÇİN EKİPMAN GEREKMİYOR

Farmer's Almanac raporuna göre dolunay, 4 Aralık akşamı Türkiye saati ile 02.00 civarında en yüksek parlaklığına ulaşacak.

Hava koşulları nedeniyle o geceyi kaçıranlar, 2 ile 6 Aralık tarihleri arasında Ay'ı yüzde 90 oranında dolunay şeklinde izleyebilecekler.

NEDEN SOĞUK AY DENİLİYOR

Gece gökyüzündeki en parlak cisim olacak Ay'ı gözlemlemek için herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç duyulmayacak.

Genellikle havaların soğuduğu döneme denk geldiği için "Soğuk Ay" olarak anılan bu doğa olayı, yaklaşan kutup girdabıyla birlikte isminin hakkını verecek.