23 milyon dolarlık uzay tuvaleti, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi

İçerisinde kargo malzemeleri ve 23 milyon dolarlık uzay tuvaleti bulunan Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

NASA'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel olarak hazırladığı 23 milyon dolar değerindeki tuvalet, Northrop Grumman'ın Cygnus NG-14 kargo ikmal uzay aracıyla başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Söz konusu tuvalet, önümüzdeki üç yıl boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotlar ve kozmonotlar tarafından test edilecek.

NASA'nın Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adını verdiği yeni nesil tuvaleti, şimdiye kadar istasyonda kullanılan tuvaletlerden yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif.

23 milyon dolarlık uzay tuvaleti istasyona fırlatıldı VİDEO



İDRARLARI İÇİLEBİLİR HALE GETİRECEK

NASA'nın yeni tuvaleti, aynı zamanda astronotların idrarını uzay istasyonunda içilebilir hale getirmek için kullanılan arıtma sistemini daha verimli hale getirecek bileşenler içeriyor.

Eğer her şey yolunda giderse, NASA'nın yeni tuvaleti önümüzdeki yıllarda Ay görevlerinde de kullanılacak.