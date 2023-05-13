237 bin ABD devlet çalışanının verileri sızdırıldı ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan 237 bin kişinin verileri, yapılan siber saldırı sonucunda ele geçirildi.

REUTERS

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

237 bin çalışanın verileri sızdırıldı

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndaki (USDOT) bir veri ihlali sonucunda 237 bin mevcut ve eski federal hükümet çalışanının kişisel bilgilerinin ifşa edildiği açıklandı.

USDOT, Reuters'a yaptığı açıklamada, ihlalin herhangi bir ulaşım güvenlik sistemini etkilemediğini söyledi. Saldırıdan kimin sorumlu olabileceği ise henüz bilinmiyor..

Söz konusu veri ihlalini soruşturan bakanlık, güvenlik altına alınıp eski haline getirilene kadar geçiş yardım sistemine erişimi devre dışı bıraktı.