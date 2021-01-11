2,5 ayda 115 bin 286 abone e-Devlet üzerinden iptal başvurusu yaptı

2,5 ayda 115 bin 286 abone e-Devlet üzerinden iptal başvurusu yaptı

Elektronik haberleşmede, 2,5 ayda 115 bin 286 abone, e-Devlet'teki 'Fesih Başvurusu' hizmetinden faydalanarak aboneliklerini iptal etti.

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle koronavirüs salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu.

Ancak 26 Ekim 2020 itibarıyla artık sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

115 BİN ABONE, ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİRDİ

Abone sayısı 200 binden fazla olan elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerine ilişkin e-Devlet Kapısı üzerinden iptal başvurusu için, 26 Ekim 2020'de başlayan uygulamadan, bugüne kadar 115 bin 286 abone faydalandı.





24 SAAT İÇİNDE ÜCRETLENDİRME DURDURULUYOR

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durduruluyor.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde; bayilere gitmek, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden başvurusunu yapabiliyor.