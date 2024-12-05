3 milyon fil büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı teğet geçti

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Dünya, 4 Aralık sabahı büyük bir asteroitin yakın geçişine tanık oldu. 2020 XR adlı asteroit, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık altı katı uzaklıktan geçti. Bu geçiş, asteroitin keşfinin dördüncü yıl dönümüne denk geldi.

2020 XR'NİN BOYUTU VE TEHLİKESİ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA)'ya göre, 2020 XR asteroidi 300 ila 700 metre genişliğinde. Bu büyüklük, büyük bir stadyum veya birkaç milyon filin ağırlığına eşdeğer.

2020 XR, eğer Dünya'ya çarpsaydı büyük bir şehri yok edebilecek potansiyele sahipti.

2028'DE ÇARPMA TEHLİKESİ VAR

2020 XR, dört yıl önce Hawaii'deki Pan-STARRS 2 gözlemevi tarafından keşfedilmişti. İlk hesaplamalar, asteroitin 2028 yılında Dünya'ya çarpma olasılığını gösteriyordu.

Gök bilimciler, daha sonra elde ettikleri verilerle 2020 XR'nin yörüngesini daha doğru bir şekilde hesapladı.

Yeni hesaplamalara göre, asteroitin en azından 2120 yılına kadar Dünya'ya çarpma olasılığı bulunmuyor.

NASA, Güneş'ten Dünya'ya benzer bir mesafede bulunan ve 140 metreden büyük olan asteroitleri "potansiyel olarak tehlikeli" olarak sınıflandırıyor.

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı, Aralık 2024 itibarıyla 2020 XR dahil olmak üzere 2 bin 400'den fazla potansiyel olarak tehlikeli asteroidi izliyor.

2020 XR asteroidi, Kasım 2028'de Dünya'ya tekrar yakın bir geçiş yapacak. Ancak bu geçiş, 2024 yılındaki geçişe göre daha uzak bir mesafeden gerçekleşecek.