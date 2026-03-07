TCG Anadolu İngiltere’de savunma sanayisinin vitrini oldu

TCG Anadolu başta olmak üzere TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis, uluslararası tatbikatlara katılmak üzere Avrupa turu kapsamında İngiltere’nin güneyindeki Southampton Limanı’na demirledi.

Southampton kıyılarının birçok noktasından görülebilen TCG Anadolu’da düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı.

YERLİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SERGİLENDİ

Gemide gerçekleştirilen programda yerli savunma sistemleri dikkat çekti. Tanıtılan ürünler arasında Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, zırhlı araçlar, yerli mühimmatlar ve farklı askeri teknoloji sistemleri yer aldı.

Ziyaretçiler etkinlik kapsamında gemiyi gezme ve savunma sistemlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

DİPLOMATİK VE ASKERİ TEMSİLCİLER KATILDI

Etkinliğe Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra Başkonsolosu Hasan Ulusoy, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Mevlüt Savaş Bilican ile Aysan Mullahasan Atılgan ve İngiltere’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca yabancı devlet ve ordu temsilcileri de programda yer aldı.

NATO TATBİKATLARINDAN SONRA YENİ GÖREVLER

Büyükelçi Ertaş, konuşmasında Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının Steadfast Dart 26 tatbikatına başarıyla katıldığını belirtti. Görevlerini tamamlayan personelin Avrupa’nın farklı bölgelerinde yapılacak yeni tatbikatlara iştirak ettikten sonra yaklaşık dört ay süren deniz görevini tamamlayarak Türkiye’ye döneceğini ifade etti.

"BAYRAKTAR TB3, NATO TARİHİNDE İLKE İMZA ATTI"

Türkiye’nin savunma kapasitesinin giderek güçlendiğini vurgulayan Ertaş, NATO tarihinde ilk kez bir deniz platformundan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın milli mühimmatla hareketli hedeflere atış gerçekleştirdiğini hatırlattı.

TÜRKİYE-İNGİLTERE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ertaş, mevcut jeopolitik ortamda Ukrayna’daki savaş, Filistin’deki insani kriz ve Orta Doğu’daki çatışmaların uluslararası sistemi zorladığını belirterek müttefikler arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın Avrupa güvenliği açısından kritik olduğunu ifade eden Ertaş, son dönemde imzalanan Eurofighter Typhoon tedarik anlaşmasının iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

"SAVUNMA SİSTEMLERİMİZİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YERLİ

Tümamiral Bilican ise Türkiye’nin savunma teknolojilerinde önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, deniz kuvvetleri ve insansız hava araçları sistemlerinin yüzde 80’den fazlasının Türkiye’de üretildiğini vurguladı.

Bilican, “Türkiye artık yalnızca NATO’nun değil, dünyanın da önemli teknoloji ortaklarından biri haline geldi.” ifadelerini kullandı.