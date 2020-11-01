4 arka kameralı Honor 10X Lite satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 10X Lite modelini satışa çıkardı. İşte Honro 10X lite fiyatı ve özellikleri.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü fiyat-performans ve üst seviye akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 10X Lite modelini beklenenin altında bir fiyatla satışa çıkardı.

Şimdilik yalnızca belirli bölgelerde satışa sunulan Honor 10X Lite, 4 arka kamerası ve 5000 mAh bataryasıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Gelin telefonun özelliklerine birlikte göz atalım.





HONOR 10X LITE ÖZELLİKLERİ

6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ IPC LCD ekranla karşımıza çıkan Honor 10X Lite, gücünü Huawei Kirin 710 işlemcisinden alıyor.

4GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128GB dahili depolama alanına sahip telefon, 22,5 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Honor 10X Lite'ın arkasına baktığımızda, sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilen dörtlü arka kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralar 48 MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamera olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilen 8MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

HONOR 10X LITE FİYATI

Honor 10X Lite, buz rengi, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle birlikte Suudi Arabistan'da 213 dolardan satışa çıktı. Telefonun önümüzdeki günlerde ülkemize de gelmesi bekleniyor.

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