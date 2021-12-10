James Webb Uzay Teleskobu fırlatılmaya hazır

Avrupa Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu'nun Fransız Guyanası'ndaki yük hazırlama tesisinde yakıt aldığını ve fırlatılmaya hazır olduğunu söyledi.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar birçok kez ertelenmişti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, önümüzdeki günlerde fırlatılacak.





YAKIT ALDI, FIRLATMA GÖREVİNE HAZIR

Avrupa Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu'nun Fransız Guyanası'ndaki yük hazırlama tesisinde yakıt aldığını ve fırlatılmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı, teleskobu itici gazlarla doldurma sürecini tamamladığını onayladı. 10 günde tamamlanan yakıt ikmali sonucunda, iki ayrı tanka 159 litre hidrazin ve 79,5 litre dinitrojen tetroksit dolduruldu.

Teleskop, artık Ariane 5 fırlatma aracının üzerine yerleştirilmeye hazır. Geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu, fırlatıcı rokete yerleştirilirken çok fazla sallanmış ve oluşan titreşimler nedeniyle görev ertelenmişti.

FIRLATMA 22 ARALIK'TA

Şimdi ise teleskop, herhangi bir sorun oluşmaması durumunda 22 Aralık'ta uzaya furlatılacak.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.