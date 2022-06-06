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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı

    Sony, yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in güncel satış istatistiklerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:36
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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı

    Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

    Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

    PS5 satışları 20 milyonu aştı

    Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı ve küresel satış ve iş operasyonları başkanı Veronica Rogers, PlayStation 5'in dünya çapında 20 milyon adetten fazla sattığını açıkladı.

    playstation 5

    Ayrıca Rogers, stok sorunu konusunda da iyimser konuştu. Yönetici, bu yıl içerisinde üretimde ciddi bir yükseliş olacağını belirtti.

    Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.


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