Ekim ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, ekim ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, ekim ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Lider: Asus Rog Phone 6

AnTuTu'nun benchmark testine göre ekim ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Asus Rog Phone 6 oldu. Telefon, 1 milyon 117 bin 077 puan alarak zirveye yerleşti.

En iyi 10 Android telefon

AnTuTu'nun ekim ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

1. Asus Rog Phone 6 - 1 milyon 117 bin 077 puan

2. Asus Rog Phone 6 Pro: 1 milyon 116 bin 637 puan

3. Xiaomi Mi 12T Pro: 1 milyon 061 bin 590 puan

4. Red Magic 7: 1 milyon 055 bin 626 puan

5. Xiaomi Black Shark 5 Pro: 1 milyon 026 bin 453 puan

6. Vivo X80: 1 milyon 005 bin 160 puan

7. Motorola Edge 30 Pro: 991 bin 700 puan

8. Samsung Galaxy ZFold 4 5G: 986 bin 751 puan

9. Xiaomi Mi 12 Pro: 983 bin 457 puan

10. Motorola Edge X30: 979 bin 697 puan





