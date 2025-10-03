7000 mAh bataryalı Huawei Nova 14i tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, orta segmentte konumlandırdığı ve "Nova 14i" ismini verdiği yeni telefonunu tanıttı.

Bu modelin, şirketin Enjoy 60X ve Nova Y91 modellerinin küresel versiyonu olduğu da belirtiliyor.

DEV EKRAN VE 7.000 MAH BATARYA

Cihaz, 6,95 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip büyük bir LCD ekranla geliyor.

Ancak telefonun en dikkat çeken özelliği, tek şarjla 26 saat video oynatma imkanı sunduğu iddia edilen 7.000 mAh kapasiteli dev bataryası oldu.

PERFORMANS VE KAMERA

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisinden alan Huawei Nova 14i, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş.

Kamera tarafında ise arkada 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik kamerasından oluşan ikili bir kurulum yer alıyor. Ön tarafta ise çentiğe yerleştirilmiş 8 MP’lik bir kamera bulunuyor.

HUAWEI NOVA 14I FİYATI

Kutudan EMUI 14.2 ile çıkan ve siyah ile mavi renk seçenekleri bulunan Huawei Nova 14i'nin fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.