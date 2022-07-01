En çok kullanılan Windows sürümleri

En çok kullanılan Windows sürümleri

Windows sürümlerinin kullanım oranlarına ilişkin son istatistikler paylaşıldı. Kullanım oranlarında Windows 10 açık ara lider.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, ilk başlarda beklenen ilgiyi görmese de daha sonra kullanıcı sayısını artırmayı başardı.

Windows ekosistemine ilişkin güncel istatistiklere göre, Windows 11'in kullanım oranı artmaya devam etse de Windows 10, hala en çok kullanılan işletim sistemi konumunda.

En çok kullanılan Windows sürümleri

Paylaşılan rapora göre, şu anda Windows bilgisayarların yüzde 23,1'inde Windows 11 yüklü.

Windows 10 sürümleri pazarın büyük bir kısmına sahip olmaya devam ediyor. En çok kullanılan sürüm ise yüzde 38.2 ile Windows 10 21H2. İkinci sırada ise yüzde 23,9 ile Windows 10 21H1 sürümü bulunuyor.