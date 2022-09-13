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    Samsung Galaxy S23 Ultra, 200MP kamera ile gelecek

    Samsung, gelecek nesil amiral gemisi Galaxy S23 Ultra için 200 megapiksel kamera lenslerini kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:02
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    Samsung Galaxy S23 Ultra, 200MP kamera ile gelecek

    Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

    Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

    Galaxy S23 Ultra'da da kullanılacak

    Samsung’un, yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisini 2023’ün başlarında tanıtması bekleniyor.

    Daha önce ortaya çıkan haberlere göre Samsung, kamera tedarikçilerine Galaxy S23 Ultra’da 200MP kamera bulunduracağını iletmeye başladı. Şimdi ise Galaxy S23'ün 200MP kamera ile geleceği doğrulandı.

    Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün ISOCELL HP2 olacağı da bildiriliyor.

    samsung

    Ice Universe tarafından paylaşılanlara göre yeni amiral gemisine güç verecek yeni sensör, 1/1.3 inç boyutunda 0,6μm piksel ve daha geniş diyafram açıklığına sahip olacak.

    Mevcut amiral gemisi Galaxy S22 Ultra, 1/1.33 inç boyutunda, 0.8µm piksel ve f/1.8 diyafram açıklığı sunan 108MP sensöre sahip

    Ayrıca, Galaxy S23 Ultra'da yer alacak yeni sensörün, iPhone 14 Pro'nun 1/1.3 inç 48MP kamerasına kıyasla biraz daha büyük olması bekleniyor.


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