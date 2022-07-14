Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter'a, Türkiye'den ve dünyanın bazı bölgelerinden erişilemiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, ülkemizde ve dünyanın bazı bölgelerinde çöktü.

En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'a kullanıcılar giriş yapamıyor. Twitter'ın sayfalarında gezinmek isteyen kullanıcıların ekranları yüklenmiyor.

Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor.

Kullanıcılar, Twitter'a giriş yapamıyor

Aynı zamanda bazı kullanıcılar, sistemden atıldıktan sonra yeniden giriş yapmak için ana ekrana yönlendirildiklerini bildiriyor. Ancak Twitter, yeniden giriş yapılmasına izin vermiyor.

Twitter'dan henüz açıklama yok

Twitter'a erişim sorununun küresel çapta yaşandığı bildirilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Güncelleme: Sorun düzeldi

Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı. Kullanıcılar, platforma yeniden giriş yapabildiklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylüyor.