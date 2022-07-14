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    Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

    Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter'a, Türkiye'den ve dünyanın bazı bölgelerinden erişilemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 16:03
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    Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, ülkemizde ve dünyanın bazı bölgelerinde çöktü.

    En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'a kullanıcılar giriş yapamıyor. Twitter'ın sayfalarında gezinmek isteyen kullanıcıların ekranları yüklenmiyor.

    Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor.

    Kullanıcılar, Twitter'a giriş yapamıyor

    Aynı zamanda bazı kullanıcılar, sistemden atıldıktan sonra yeniden giriş yapmak için ana ekrana yönlendirildiklerini bildiriyor. Ancak Twitter, yeniden giriş yapılmasına izin vermiyor.

    twitter

    Twitter'dan henüz açıklama yok

    Twitter'a erişim sorununun küresel çapta yaşandığı bildirilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Güncelleme: Sorun düzeldi

    Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı. Kullanıcılar, platforma yeniden giriş yapabildiklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylüyor.


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