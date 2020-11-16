ABD Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarına lazer silah ekleyecek

Amerikan Hava Kuvvetleri, 2025 yılına kadar savaş jetlerine lazer silahlar eklemek için şimdiden çalışmalara başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, yıllardır bilim-kurgu filmlerinden gördüğümüz lazer silahlar için düğmeye bastı.

ABD Hava Kuvvetleri, 2025 yılına kadar savaş uçaklarına lazer yerleştirmek için havacılık savunma firması Lockheed Martin ile birlikte çalışıyor.

Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHIELD) isimli lazerler, savaş uçaklarının gövdesi veya kanadı üzerindeki kapsüle monte edilecek.

FÜZELER VURULACAK

ABD, uçak motorlarından güç alacak lazer silahlarıyla tehdit oluşturan havadan havaya ve karadan havaya füzeleri vurabilecek.

Lockheed Martin çalışanlarından Mark Stephen, projeyi geliştirmek için ABD ordusuyla yakın çalıştıklarını söylüyor.

2021 yılında ilk defa gün yüzüne çıkması beklenen proje için 20 milyon dolardan fazla yatırım yapıldığı belirtiliyor.

Neredeyse sonsuz mühimmat kaynağına sahip lazer silahları, önümüzdeki yıllarda ülkelerin ordularını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.