ABD hükümeti, Google'a tekelcilikle mücadele davası açtı

Google'a, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullandığı iddiasıyla ABD hükümeti tarafından dava edildi.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve milyonlarca dolar ceza ödeyen Google, bu sefer de tekelcilik suçlamalarıyla gündeme geldi.

ABD hükümeti, Google'a karşı "Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında dava açtı.

"Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında açılan davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanıyor.

BAZI BİRİMLERİNİ SATMAYA ZORLANABİLİR

Dava dilekçesinde Google için herhangi bir ceza talebine yer verilmezken, Adalet Bakanlığı'nın Google'ı bazı operasyonlarını satmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

20 YILIN EN BÜYÜK SORUŞTURMASI

Söz konusu dava, ABD'de 20 yıl aradan sonra rekabetin korunması açısından açılan en büyük soruşturma olacak

ABD'de uzun süredir Google, Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu.

Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri; 29 Temmuz'da, endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Google davayı kaybederse; onu muhtemelen Apple, Amazon ve Facebook gibi diğer teknoloji şirketleri takip edecek.





Her ne kadar son yıllarda Google'a Avrupa Birliği tarafından milyarlarca dolarlık cezalar kesilmiş olsa da bu cezalar, 1 trilyon dolar değere sahip şirketi sarsmıyor.

Gerekli yapısal değişikliklerin oluşması için, şirketin iki veya daha fazla parçaya bölünmeye zorlanması da gündemde.