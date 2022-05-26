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    ABD Kongresi'nde gündem uzaylılar

    ABD Kongresi, kısa süre önce ABD hükümetinin tanımlanamayan hava olayları (UAP'ler) ile ilgili bilgilerine ilişkin bir duruşma düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 10:21
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    ABD Kongresi'nde gündem uzaylılar

    Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

    Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

    Yıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalayan uzaylılar, son zamanlarda ABD'nin gündeminden düşmüyor.

    Kongre toplandı

    50 yıldan daha uzun bir süre önce, tanımlanamayan uçan cisimlerin rapor edildiği Mavi Kitap Projesi adlı ABD Hava Kuvvetleri soruşturmasının bir parçası olarak, ABD Kongresi toplandı.

    Uzun zaman sonra yeniden uzaylıların ABD Kongresi'ne taşınması dikkatlerden kaçmadı.

    UFO

    Duruşmada, tanımlanamayan hava olaylarındaki nesnelerin potansiyel tehditleri üzerinde konuşuluyor. Kamuoyuna açık ifadelerin hiçbiri, uzay aracının Dünya’ya düştüğü veya Dünya’yı ziyaret ettiği sonucunu desteklemiyor.

    Donanma pilotları tarafından elde edilen hızlı hareket eden havadaki nesneleri gösteren görüntüler de yakından incelendi.

    Ancak bu nesnelerin uzaylılara ait olduğunu ispatlamak için, bilim araçları kullanılarak geniş çapta incelemeler yapmak ve kanıt bulmak gerekiyor.

    Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Tim Burchett, duruşmada uzaylıların Dünya'ya çarpmış olabileceğini ve ABD'nin bunu gizlemiş olabileceğini söyledi.


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