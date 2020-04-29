ABD, Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerini konuşuyor
- Haber Merkezi
- 29.04.2020 - 21:34
Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri gündemi bir hayli meşgul etmişti.
Ancak donanma, bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu açıklamış ve ardından Pentagon, belgelerin gizli olduğunu savunarak bilgi vermekten kaçınmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini bir anda halka açmaya karar verdi. Peki neden şimdi?
ABD'de UFO konusu gündemi meşgul ederken, son zamanlarda ülkemizde de uçan cisimlerin görülmesi insanları tedirgin etti. Ancak durum sandığınızdan tamamen farklı.
Sizler için hazırladığımız videomuzda, ABD'deki resmi UFO görüntülerinden ve ülkemizde çekilen uçan cisimlerden bahsediyoruz. Videoyu izledikten sonra, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.