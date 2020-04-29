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    ABD, Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerini konuşuyor

    ABD, Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerini konuşuyor

    Pentagon'un yayınladığı UFO görüntüleri ve ülkemizde çekilen uçan parlak cisim videoları gündemi bir hayli meşgul etti. Her iki konuyla ilgili sizler için bir video hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 21:34
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    ABD, Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerini konuşuyor

    Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri gündemi bir hayli meşgul etmişti.

    Ancak donanma, bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu açıklamış ve ardından Pentagon, belgelerin gizli olduğunu savunarak bilgi vermekten kaçınmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini bir anda halka açmaya karar verdi. Peki neden şimdi?

    ABD'de UFO konusu gündemi meşgul ederken, son zamanlarda ülkemizde de uçan cisimlerin görülmesi insanları tedirgin etti. Ancak durum sandığınızdan tamamen farklı.

    Sizler için hazırladığımız videomuzda, ABD'deki resmi UFO görüntülerinden ve ülkemizde çekilen uçan cisimlerden bahsediyoruz. Videoyu izledikten sonra, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

    ABD'DE GÜNDEM UFO - ÜLKEMİZDE GÖRÜLEN UÇAN CİSİMLERİN SIRRI NE? - YouTube'dan İZLE

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