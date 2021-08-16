ABD, Tesla'nın otopilot sistemine soruşturma açtı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "otopilot" sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için soruşturma başlattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Özellikle son zamanlarda Çin'de yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen marka, şimdi de ABD tarafından yakın takibe alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için soruşturma başlattı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

765 BİN ARACI KAPSAYACAK

Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı bilgisi paylaşıldı.

2016'DAN BU YANA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde 17 Nisan'da meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için de özel heyet görevlendirilmişti.

Şirket, "otopilot" sisteminde sürüşe müdahale edebilecek şekilde sürücülere tetikte olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

ELON MUSK SÜRÜCÜLERİ SUÇLUYOR

Öte yandan şirketin kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Çin'de gerçekleşen kazalardan sonra otomobilleri değil, sürücüleri suçlamış ve tepki çekmişti.

TESLA, KULLANICILARI UYARIYOR

Tesla, şu anda otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Otonom sürüş teknolojisi şu an için tam olarak bekleneni veremiyor ve bazı eksiklikleri var. Bu nedenle Tesla, araçları otonom modda kullanırken bile mutlaka sürücünün koltuğunda bulunması gerektiğini söylüyor.

Ancak uzmanlara göre sürücüler, aracın tüm kontrolünü Tesla'nın otomatik pilotuna bırakarak kazalara davetiye çıkarıyor.