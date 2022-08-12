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    ABD Uzay Kuvvetleri robot köpekleri işe alacak

    ABD Uzay Kuvvetleri istasyonunda artık robot köpekler kullanılacak. Söz konusu robotlar, hem işten hem zamandan tasarruf sağlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 12:27
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    ABD Uzay Kuvvetleri robot köpekleri işe alacak

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin, Meksika sınırında devriye gezmeleri için robot köpekleri kullanmayı planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Bakanlık,  güney sınırında güvenliği sağlamak için dört ayaklı robot köpekleri test ettiğini geçtiğimiz şubat ayında açıklamıştı.

    Uzay Kuvvetleri de kullanacak

    Robot köpekler, şimdi de ABD Uzay Kuvvetleri'ne giriyor. ABD Uzay Kuvvetleri, paylaştığı askeri bir basın açıklamasında robot köpekleri kullanmaya başlayacaklarını resmen açıkladı.

    robot

    ABD Uzay Kuvvetler'nin Cape Canaveral uzay limanında güvenlik görevlerini yerine getirecek olan robot köpekler, son derece tehlikeli görevler için de kullanılacak.

    ABD merkezli üretici Ghost Robotics tarafından geliştirilen robot köpekler, herhangi bir silah sistemine sahip olmayacak.

    Devriye ve hasar tespit gibi işlerde çalışacak olan robot köpekler, güvenlik protokollerinin ve acil durum müdaalelerinin bir parçası olarak da kullanılabiliyor.

    Tek şarjla 121 km yol gidiyor

    Robot köpekler, 76 cm yüksekliğinde ve 32 kg ağırlığında. Ayrıca tek bataryayla 3 saatte yaklaşık 121 km yol katedebilen robotlar, dik tepe ve kayalık gibi her türlü arazide kolayca ilerleyebiliyor.

    Şu an sahada test edilen robot köpeklerin ne zaman göreve başlayacağı ise bilinmiyor.

    robot


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