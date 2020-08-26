ABD, yeni yapay zeka araştırmalarına 1 milyar dolar destek verecek

ABD yönetimi, yapay zeka ve kuantum teknolojisi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yeni kurulan 12 enstitüye toplam 1 milyar dolar destek sağlayacak.

Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojileri, gelecekte devletlerin en büyük kozlarından biri olacak.

Bunun farkında olan birçok ülke, şimdiden kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirerek dev yatırımlar yapıyor.

ABD'DEN YAPAY ZEKAYA 1 MİLYAR DOLAR

ABD yönetimi, yapay zeka ve kuantum teknolojisi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yeni kurulan 12 enstitüye toplam 1 milyar dolar destek verecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre bu kaynak; kamu sektöründen, söz konusu enstitülere önümüzdeki beş yıl içinde aktarılacak.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DE 300 MİLYON DOLAR VERECEK

Bununla birlikte, aynı enstitülerin yapay zeka ve kuantum teknolojisi araştırmalarına, IBM ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri de toplam 300 milyon dolarlık destek verecek.

ABD Teknoloji Üst Yöneticisi Michael Kratsios, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin ABD'nin güvenliği için oldukça önemli olduğunu vurgulamıştı.

Kratsios ayrıca Beyaz Saray'ın, ABD'nin savunma dışı bütçesinin yüzde 30'unu da bu teknolojilerin araştırmalarına ayırmayı kararlaştırdığını söyledi.