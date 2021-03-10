ABD'de düşen göktaşı, 200 kiloluk TNT etkisi yarattı

ABD'nin Vermont eyaletinde 7 Mart akşamı gökyüzünde süzülen bir göktaşı, atmosferde yandı ve yeryüzünü sarsan bir patlamaya yol açtı.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor, geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde kameralar tarafından görüntülenmişti.

15 Şubat -10 Mart tarihleri arasında rastlanan Delta Lenoid meteor yağmurlarının bir sonucu olan bu gök cisimleri, başta ABD olmak üzere birçok ülkeden gözlemleniyor.

ABD'nin Vermont eyaletinde 7 Mart akşamı gökyüzünde süzülen bir göktaşı, atmosferde yanarak dev bir patlamaya yol açtı.

200 KİLOLUK TNT GÜCÜNDE PATLADI



NASA'nın meteor izleme hizmetine göre göktaşı patlaması, 200 kilogramlık TNT'ye eş değerdi. Uzmanlar buradan hareketle, gök cisminin ağırlığının 4,5 kilogram, çapının ise 15 santimetre olduğunu söylüyor.

Uzmanlar ayrıca, söz konusu cismin, saatte yaklaşık 68 bin kilometre hızla atmosfere girdiğini belirtiyor.

ABD'de düşen göktaşı yeryüzünü sarstı - VİDEO

Atmosfere saatte yaklaşık 68 bin kilometre hızla giren göktaşı, eyaletin kuzey kesiminde yerel saatle 17.38'de, Güneş henüz batmamışken parlak bir ateş topu olarak kendini gösterdi.

Olaydan sonra eyaletin dört bir yanından birçok ihbar geldiği belirtildi. İhbarda bulunan vatandaşların, meteoru gördükleri sırada gürültülü bir patlamaya tanık oldukları ve sert bir titreşim hissettikleri ifade edildi.

Atmosfere girdiğinde parlak kıvılcımlar saçan büyük meteorlar, genellikle "ateş topu" diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre Dünya atmosferine her gün ateş topu niteliğinde binlerce göktaşı giriyor.

Ancak bunların büyük kısmı, okyanuslarda ya da ıssız bölgelerde ortaya çıkıyor ve gündüzleri görülemiyor.