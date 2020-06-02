ABD'deki olaylar, PlayStation 5 etkinliğini iptal ettirdi

Şu anda ABD'de gerçekleşen protestolar nedeniyle PlayStation 5'in tanıtım etkinliği de iptal edildi.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılsa da henüz, Sony tarafından doğrulanan bir bilgi yok.

Sony'nin 4 Haziran'da gerçekleştireceği ve konsolda yer alacak oyunları tanıtacağı etkinlik, belki de PlayStation 5 hakkında birçok şeyin açığa çıkmasını sağlayacaktı.

ABD'DEKİ GÖSTERİLER NEDENİYLE SONY ETKİNLİĞİ ERTELEDİ

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir polisin, siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olması sonrası kentte başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü ve tüm ülkeye yayıldı.

Sony, söz konusu olaylar nedeniyle PlayStation 5 etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Ancak şirket, yeni tarih hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

"DUYULMASI DAHA ÖNEMLİ SESLER VAR"

Sony, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Şu an etkinlik için pek de uygun bir zaman değil. Mümkün olduğunca geride durup, duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor."