ABD'den çip üretimi için 52 milyar dolarlık bütçe

ABD'den çip üretimi için 52 milyar dolarlık bütçe

ABD Senatosu, yeni yonga teknolojileri geliştirme ve üretimin arttırılması için 50 milyar dolar, otomotiv çipleri için de 2 milyar dolar bütçe planlıyor.

Son aylarda, başta otomotiv olmak üzere bilgisayar, ekran kartı, mobil cihaz, beyaz eşya gibi birçok sektör çip krizinden etkileniyor ve üretimlerde aksaklık yaşanıyor.

Birçok çip üreticisi ve hükümet, bu krizi çözebilmek için milyarlarca dolar ayırmaya başladı.

ABD, gittikçe büyüyen çip sıkıntısından kurtulmak ve rekabette elini güçlendirmek için kesenin ağzını açtı.

52 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Senato tarafından son şekli verilen ve Joe Biden’in gündemine aldığı bütçe taslağı, yonga üretimi için toplamda 52 milyar dolarlık bir kaynak ayrılmasını ön görüyor.

Söz konusu kaynağın 50 milyar doları genel yonga araştırmaları ve tesis inşası için, 2 milyar doları ise otomotiv yonga araştırmaları için kullanılacak.

52 milyar dolarlık bütçeden en yüksek payı ise Intel, TSMC ve Samsung gibi büyük çip üreticilerinin alması bekleniyor. Çünkü daha önce açıklama yapan üç şirket, yeni çip tesisleri için 50 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

Bütçede ayrıca, bazı şehirleri teknoloji merkezi haline getirmek için 10 milyar dolar kaynak ayrıldı.

BIDEN, ŞİRKETLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketin üst yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Biden, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin yarı iletken ve pil gibi alanlarda "agresif" bir şekilde yatırım yaptığını belirterek, "Çin ve dünyanın geri kalanı beklemiyor, Amerikalıların beklemesi için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullanmıştı.