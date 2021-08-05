ABD'li Intel, 2025'te çip lideri olmak istiyor

Dünyanın en büyük çip üreticileri listesinde geriye düşen Intel, 2025 yılında TSMC ve Samsung'u geçerek yeniden liderliğe oynayacak.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketici elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyuruyor. Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC ve ikinci sıradaki Samsung, tesislerini genişletme kararı almıştı.

INTEL, ZİRVEYE OYNUYOR

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, çip krizinin gölgesinde 2025 planlarını açıkladı. Bir zamanlar zirvede yer alan ABD'li şirket, 2025 yılında yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

2024'e kadar dünyanın en gelişmiş çiplerini üretmeyi hedefleyen Intel, 2025'te rakiplerini geride bırakacağını duyurdu. Intel, Samsung ve TMSC'nin en büyük müşterisi konumundaki Qualcomm'a çip üretmek için anlaşma yaptığını da söyledi.

Aynı zamanda Amazon'u da müşteri arasına ekleyen şirket, özellikle Intel 20A adını verdiği yeni teknolojinin rakiplerinin çok ilerisinde olduğunı iddia ediyor.



ÇİP KRİZİ SÜRECEK

Küresel çip kriziyle ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının üretim sorunları çözülene kadar devam edeceğini ve bunun birkaç yıl daha sürebileceğini söylemişti.

25 yıl önce yüzde 37'lerde olan ABD'nin küresel çip üretimindeki payı, yaşanan çip sıkıntıları nedeniyle yüzde 12'lere geriledi.

Öte yandan Intel, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.