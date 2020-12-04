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    ABD'li savaş pilotunun çektiği UFO görüntüsü sızdırıldı

    2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 13:03
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 14:12
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    ABD'li savaş pilotunun çektiği UFO görüntüsü sızdırıldı

    Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, gündemi bir hayli meşgul etmişti.

    Şimdi ise 2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf sızdırıldı.

    TAKİP EDİLEMEYECEK KADAR HIZLI

    Fotoğrafta Atlantik Okyanusu'nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje görülüyor. İddiaya göre, fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde, cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer veriliyor.

    Ancak Pentagon, basında çıkan iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.

    ufp

    Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuş ve UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu.

    Geçtiğimiz nisan ayında ise Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini bir anda halka açmış ve ABD'de gündem aniden değişmişti.

    ufp

    O dönemde konuyla ilgili hazırladığımız videoyu ve Pentagon tarafından yayınlanan UFO görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

    ABD'DE GÜNDEM UFO  - YouTube'dan İZLE

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