ABD'li teknoloji şirketlerinin Çin'de fabrika açması yasaklanıyor

ABD merkezli teknoloji şirketlerinin, Çin'de 10 yıl süreyle gelişmiş tesisler kuramayacağı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD, çip üreticisi NVIDIA'nın yapay zeka çalışmalarında en çok kullanılan iki çip türünün Çin’e ihracatını durdurmasını istemişti.

Yasak, NVIDIA'nın yapay zeka uygulamalarını hızlandıran A100 ve en kabiliyetli çipi olan H100’ü kapsıyor.

Bu sayede ABD, söz konusu çiplerin Çin'deki askeri uygulamalarda kullanmasını engelleyecek.

Teknoloji şirketleri Çin'de fabrika açamayacak

Çin'e yönelik çip yasağının ardından, bir hamle de ABD merkezli teknoloji şirketlerine yönelik geldi.

Joe Biden yönetimi, ABD’nin federal fonlamasından destek alan ABD merkezli teknoloji şirketlerinin Çin’de “gelişmiş teknoloji” tesisleri kurmasını 10 yıl süreyle yasaklayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, “ABD'nin çip üreticilerine sağladığı yeni fon programımda (CHIPS), fonu alanların ulusal güvenliği tehlikeye atmamasını sağlamak için önlemler uygulayacağız.

Fondan yararlanan ABD'li şirketlerin, bu parayı Çin’e yatırım yapmak için kullanmalarına izin verilmeyecek. Şirketler, 10 yıllık bir süre boyunca Çin'de yüksek teknoloji geliştiremeyecek." ifadelerini kullandı.

CHIPS fon programı nedir

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasının uygulanmaya konulması için geçtiğimiz günlerde bir kararname imzaladı.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.