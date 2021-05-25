ABD'nin Florida eyaleti, siyasileri yasaklayan sosyal medya şirketlerine ceza kesecek

ABD'nin Florida eyaletinde, sosyal medya yasaklarını engelleyen yasa yürürlüğe girdi. Artık siyasilerin hesaplarını kalıcı olarak kapatan şirketler ceza ödeyecek.

ABD başkanlık seçimleri sırasında Donald Trump'a uygulanan sosyal medya sansürü oldukça konuşulmuştu.

Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat ve Twitter hesapları kapatılan ABD eski başkanı Trump, sosyal medya şirketlerini sert bir şekilde eleştirmişti.

FLORIDA, SİYASİ YASAKLARA DUR DEDİ

ABD’de Florida Valisi Ron DeSantis, siyasi adaylara yasak getirmesi durumunda sosyal medya şirketlerine ceza öngören eyalet yasasını imzalayarak yürürlüğe koydu.

DeSantis, eyalet meclisinden geçen yasanın Silikon Vadisi devlerine karşı bir hareket olduğunu belirterek, "ABD genelinde solcu medya ve büyük şirketler tarafından muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

HESAPLAR KALICI OLARAK KAPATILAMAYACAK

Yasa, sosyal medya şirketlerinin kuralları ihlal etmeleri halinde siyasi adayların hesabını 14 güne kadar askıya alabileceğini, ancak süresiz olarak kapatamayacağını veya yasaklayamayacağını belirtiyor.

UYMAYANA CEZA VAR

Yasanın ihlal edilmesi halinde, eyalet seçim komisyonunun söz konusu sosyal medya şirketine, eyaleti temsil eden adaylar için günlük 250 bin, diğer yerel adaylar için de 25 bin dolar para cezası verebileceği kaydediliyor.

Ülkede ilk örnek olarak gösterilen ve sosyal medyada yasaklamaların önüne geçen söz konusu yasanın, diğer eyaletlere de model olabileceğine dikkat çekiliyor.