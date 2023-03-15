AirPods kulaklıklara işitme desteği geliyor Gelen bilgilere göre AirPods kulaklıklar, yakın zamanda bir işitme cihazının yerini alabilecek.

Apple'ın piyasaya sunduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods, pahalı olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Kablosuz kulaklık pazarının en büyük hâkimi durumundaki Apple, gelecekte kulaklıklarına yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

AirPods'a işitme desteği gelebilir

Gelen bilgilere göre AirPods kulaklıklar, yakın zamanda bir işitme cihazının yerini alabilecek.

AirPods ürünlerinde Canlı Dinleme ve Sohbet Güçlendirme özellikleriyle Apple, şimdi ise tamamen bir işitme cihazının yerini alabilecek teknoloji geliştiriyor.

Öncelikle Apple'ın, bu özelliği kulaklıklara ekleyebilmesi için ABD İlaç Kurumu tarafından onay alması gerekecek.

Apple’ın bir veya iki yıl içerisinde projeyi tamamlayabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, AirPods'ların mevcut sürümleri zaten gerekli teknolojiyle birlikte geliyor ve Apple uygun görürse, bu özelliği bir yazılım güncellemesi ile mevcut modellere de ekleyebilir.

Apple, ürün yelpazesinde sağlık özelliklerini sunmaya yavaş yavaş geçiş yapıyor. Apple Watch, neredeyse her yıl yeni özellikler kazandığı için bu yaklaşımın mükemmel bir örneğidir.

Geçen yıl Apple Watch Series 8, siz uyurken vücudunuzun sıcaklığını takip edebilen bir sıcaklık sensörü ve bir Döngü İzleme özelliği sunmuştu. Bundan böyle, AirPods'lar işitme engelli kullanıcılara yardım etmede hayati bir rol oynayabilir.