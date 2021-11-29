Akıllı telefon satışları, 3'üncü çeyrekte sert düştü

Gartner'ın raporuna göre, akıllı telefon satışları yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,8 oranında düşüş yaşadı.

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk 9 aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azalmıştı. Ancak yıl sonuna doğru hızlı bir toparlama yaşayan pazar, yeni yılda yükselişli günler geçirdi.

Piyasa analiz şirketi Gartner'ın yaptığı araştırmaya göre, akıllı telefon satışlarındaki yükseliş, 3. çeyrekte yerini düşüşe bıraktı.

SATIŞLAR YÜZDE 6,8 DÜŞTÜ

Rapora göre, akıllı telefon satışları yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,8 oranında düşüş yaşadı.

Yeni rakamlar, üreticilerin sektörde devam eden bileşen sıkıntısı nedeniyle sıkıntı yaşadığını bir kez daha gösteriyor.

Garner'ın kıdemli araştırma direktörü Anshul Gupta, "Güçlü tüketici talebine rağmen; geciken ürün lansmanları, daha uzun teslimat programları ve yetersiz envanter nedeniyle akıllı telefon satışları düşmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ÜST SEGMENT MODEL SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR

Akıllı telefon pazarı genel olarak düşüş eğiliminde olsa da "premium" olarak nitelendirilen üst segmentte işler gayet iyi gidiyor.

Samsung, geçtiğimiz yılki yüzde 22,1'lik düşüşün ardından, bu yıl yüzde 20,2 pazar payıyla dünyanın lider üreticisi olmaya devam ederken, Apple tarafında ise satışların 8 milyon adet arttığı ve pazar payının yüzde 11,1'den yüzde 14,2'ye yükseldiği görülüyor.

Xiaomi ise payını yüzde 12,1'den yüzde 13'e çıkararak kendine üçüncü sırada yer buluyor. Sıralamanın geri kalanında ise Vivo yüzde 10,5, OPPO ise yüzde 9,8 ile yer alıyor.