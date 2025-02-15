Akıllı telefonlarda işlemci hızı aldatmacası: Telefonlar ısınıyor

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Akıllı telefon pazarında rekabet giderek artarken, üreticiler sürekli olarak yeni özellikler ve geliştirmeler sunarak tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Bu rekabette öne çıkan unsurlardan biri de işlemci hızı. Ancak, Galaxy S25 gibi en son modellerde aşırı ısınma sorunları, işlemci hızının tek başına bir anlam ifade etmediğini gösteriyor.

Yüksek işlemci hızı, eğer telefon kullanılamayacak kadar ısınıyorsa, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.

AŞIRI ISINMA SORUNU: GALAXY S25 VE DİĞER MODELLER

Sadece Galaxy S25 değil, iPhone 16 ve hatta iPhone 15 modellerinde de aşırı ısınma sorunları yaşandığı biliniyor.

Bu durum, yüksek performanslı çiplerin çok fazla güç tüketmesi ve dolayısıyla ısı üretmesiyle ilgili.

Ancak, telefon ısındığında performansın kısıtlanması veya pilin daha hızlı tükenmesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu da yüksek işlemci hızının kullanıcıya hiçbir fayda sağlamadığı anlamına geliyor.

ÜRETİCİLER SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİNE ODAKLANMALI

Akıllı telefon üreticilerinin, işlemci hızını artırmak yerine daha etkili soğutma çözümleri geliştirmeye odaklanması gerekiyor.

Galaxy S25'te daha büyük bir buhar haznesi ve özel termal ara yüz malzemesi kullanılmış olsa da görünen o ki bu yeterli değil.

Yapay zeka gibi güç tüketimi yüksek teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, aşırı ısınma sorunu daha da büyüyecek.

Bu nedenle, üreticilerin pasif soğutma sistemlerinden vazgeçerek daha yenilikçi çözümler bulması şart.