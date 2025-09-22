Abone ol: Google News

Akım oldu: Gemini ile fotoğraf birleştirme nasıl yapılır

Google Gemini uygulaması ile kendi fotoğraflarını çocukluk fotoğrafları ile birleştiren kullanıcıların bu paylaşımları kısa sürede akım haline geldi. Bu akıma katılmak isteyen ancak uygulamanın nasıl kullanıldığını merak etti. Peki; yapay zeka Gemini ile fotoğraf birleştirme nasıl yapılır? İşte, çocukluk fotoğrafı birleştirme akımı...

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 16:27
Google'ın yapay zekâ destekli yeni platformu Gemini, son dönemde sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Kullanıcılar özellikle çocukluk ve yetişkinlik fotoğraflarını tek karede birleştirme özelliği sayesindenostaljik bir deneyim.

Bu popüler özelliğe dair “"ile fotoğraf birleştirme nasıl yapılır, ücretli mi?" gibi sorular ise merak konusu oluyor.

İşte, yapay zeka ile fotoğraf birleştirme akımı için bilmeniz gerekenler...

GEMINI İLE FOTOĞRAF BİRLEŞTİRME

  • Gemini uygulamasını açın.
  • İki farklı fotoğraf yükleyin: Biri çocukluk, diğeri güncel bir fotoğrafınız olmalı.
  • Komut kısmına İngilizce yerine Türkçe yönerge yazın. Örnek bir komut:“Bu iki kişinin fotoğrafını, Polaroid kamerayla çekilmiş gibi göster. Kadın çocuğu sarıyor olsun. Arka planı beyaz bir perde yap. Yüzleri bozma.”
  • Komutu gönderin ve Gemini’nin görseli işlemesini bekleyin.
  • Sonuç olarak, birkaç saniye içinde Gemini, iki fotoğrafı birleştirip istediğiniz efektleri uygulayarak yeni bir görsel oluşturur.

Basit fotoğraf birleştirme işlemleri için ücretsiz sürüm yeterlidir. 

