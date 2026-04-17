Akkuyu NGS’de kritik aşama

Türkiye’nin ilk nükleer enerji projesi Akkuyu NGS’de, inşaat süreci önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

2. güç ünitesinde yürütülen çalışmalarda, reaktör güvenliği açısından kritik öneme sahip iç koruma kabuğunun bir katmanı daha tamamlandı.

MONTAJ ÇALIŞMASI 4 SAATTE TAMAMLANDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6. katmanın tasarım konumuna yerleştirilmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Süreçte yaklaşık 40 kişilik uzman ekip görev aldı ve operasyon planlandığı şekilde sorunsuz tamamlandı.

HASSAS YERLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ

Montaj sırasında paletli vinç sistemine bağlı özel taşıma kirişi kullanıldı. Hidrolik silindirlerle yapılan ince ayarlar sayesinde dev yapı, milimetrik hassasiyetle yerine yerleştirildi.

Kurulumun ardından 2. güç ünitesine ait reaktör binasının yüksekliği 8,28 metre artarak toplamda 51,5 metreye ulaştı. Bu gelişme, inşaat sürecinde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

DEV YAPI 3 AYDA OLUŞTURULDU

Yaklaşık 30 uzmanın üç ay süren çalışmasıyla 30 ayrı blok bir araya getirilerek 44 metre çapında ve 141 ton ağırlığında tek parça metal yapı üretildi. Bu yapı, montaj sahasında birleştirilerek kuruluma hazır hale getirildi.

SIRADAKİ HEDEF: KORUMA KUBBESİ

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, iç koruma kabuğu montajının yüksek hassasiyet gerektiren karmaşık bir mühendislik süreci olduğunu belirtti. Butckikh, sıradaki aşamanın reaktör binasının sızdırmazlık alanının kubbe ile kapatılması olduğunu ifade etti.

Yetkililer, 2. güç ünitesindeki çalışmaların istikrarlı şekilde sürdüğünü ve projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.