Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılıyor

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Son yıllarda küresel otomotiv sektöründe dengeler hızla değişiyor.

Elektrikli araç devrimi, tedarik zincirindeki dönüşüm ve özellikle Çin’in sektördeki yükselişi, otomotiv sektöründeki birçok büyük oyuncuyu zor durumda bırakıyor.

Artan rekabet, Avrupa merkezli üreticileri yeni stratejiler belirlemeye zorlarken, bazı şirketler pazardan çekilme kararı alıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇİN FIRTINASI

Çinli üreticiler yalnızca kendi pazarlarında değil, Avrupa ve diğer küresel pazarlarda da etkisini artırarak geleneksel üreticilerin iş modelini sarsıyor.

Bu süreçten en çok etkilenenler ise yıllardır otomotiv yan sanayisinde öncü konumda olan Avrupalı tedarikçiler oluyor.

ALMAN ÜRETİCİ TÜRKİYE PAZARINDAN ÇIKIYOR

Çin'in otomotiv sektöründe devam eden hızlı yükselişi Avrupa otomotiv sektöründe daralmaya neden olurken Alman otomotiv yan sanayi devi, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in köşe yazısında verdiği bilgiye göre, Çin'in otomotiv sektöründeki devam eden hızlı yükselişi küresel markaları mali zorluklara itmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Almanya'nın en bü­yük otomotiv yan sanayi şir­ketlerinden Linde + Wie­mann, Türkiye'deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı almıştı.

ÇİN'İN YÜKSELİŞİ AVRUPA PAZARINI SARSTI

Türkiye'ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Alman­ya'nın en önemli grup şirket­lerinden Hymer'e ait Farhym, da­ha önce de Farhym'in satış sü­reci gündeme gelmiş ancak işlem tamamlanmamıştı.

Geçmiş yıllarda Merce­des-Benz adına yurtdışında değişik ülkelerde üst düzey yö­neticilik yapan ardından, Tür­kiye'de Farhym Otomotiv'de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, "Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir et­kendi" değerlendirmesinde bulundu.

ADANA VE ANKARA'DA ÜRETİM YAPIYORDU

Almanya'nın en önem­li otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau'ya ait Farhym Otomotiv Sana­yi, 2021 yılında Makel Yalı­tım ile satış sürecine girmişti. Özellikle seyahat ve toplu ta­şım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara'daki MAN Otobüs Üretim Merke­zi'nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana'da­ki 1500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.

3 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Farhym'in sahibi olan Hy­mer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Ba­den-Württenberg'de bulunan Wangen im Allgau'de kurul­du. 1957'de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile bir­likte satış şirketi Eriba'yı ku­ran Hymer'in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 mil­yar euroluk ciroya sahip. Ha­fif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çö­zümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.

1939 YILINDA KURULDU

Türkiye'de ortaklığı biti­ren Alman Linde + Wiemann, 1939'da İkinci Dünya Savaşı'n­dan günler öncesinde kuruldu. Almanya'nın Dillenburg ken­tinde bulunan şirket, Alman­ya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin, Güney Afrika gibi ülkeler­de üretim yapıyor.