Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılıyor

Son yıllarda küresel otomotiv sektöründe dengeler hızla değişiyor.
Elektrikli araç devrimi, tedarik zincirindeki dönüşüm ve özellikle Çin’in sektördeki yükselişi, otomotiv sektöründeki birçok büyük oyuncuyu zor durumda bırakıyor.
Artan rekabet, Avrupa merkezli üreticileri yeni stratejiler belirlemeye zorlarken, bazı şirketler pazardan çekilme kararı alıyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇİN FIRTINASI
Çinli üreticiler yalnızca kendi pazarlarında değil, Avrupa ve diğer küresel pazarlarda da etkisini artırarak geleneksel üreticilerin iş modelini sarsıyor.
Bu süreçten en çok etkilenenler ise yıllardır otomotiv yan sanayisinde öncü konumda olan Avrupalı tedarikçiler oluyor.
ALMAN ÜRETİCİ TÜRKİYE PAZARINDAN ÇIKIYOR
Çin'in otomotiv sektöründe devam eden hızlı yükselişi Avrupa otomotiv sektöründe daralmaya neden olurken Alman otomotiv yan sanayi devi, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.
Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in köşe yazısında verdiği bilgiye göre, Çin'in otomotiv sektöründeki devam eden hızlı yükselişi küresel markaları mali zorluklara itmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden Linde + Wiemann, Türkiye'deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı almıştı.
ÇİN'İN YÜKSELİŞİ AVRUPA PAZARINI SARSTI
Türkiye'ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Almanya'nın en önemli grup şirketlerinden Hymer'e ait Farhym, daha önce de Farhym'in satış süreci gündeme gelmiş ancak işlem tamamlanmamıştı.
Geçmiş yıllarda Mercedes-Benz adına yurtdışında değişik ülkelerde üst düzey yöneticilik yapan ardından, Türkiye'de Farhym Otomotiv'de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, "Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir etkendi" değerlendirmesinde bulundu.
ADANA VE ANKARA'DA ÜRETİM YAPIYORDU
Almanya'nın en önemli otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau'ya ait Farhym Otomotiv Sanayi, 2021 yılında Makel Yalıtım ile satış sürecine girmişti. Özellikle seyahat ve toplu taşım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara'daki MAN Otobüs Üretim Merkezi'nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana'daki 1500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.
3 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR
Farhym'in sahibi olan Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Baden-Württenberg'de bulunan Wangen im Allgau'de kuruldu. 1957'de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile birlikte satış şirketi Eriba'yı kuran Hymer'in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 milyar euroluk ciroya sahip. Hafif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çözümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.
1939 YILINDA KURULDU
Türkiye'de ortaklığı bitiren Alman Linde + Wiemann, 1939'da İkinci Dünya Savaşı'ndan günler öncesinde kuruldu. Almanya'nın Dillenburg kentinde bulunan şirket, Almanya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerde üretim yapıyor.
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