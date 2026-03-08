Amasyalı gencin savaş uçağı simülatör yayınları gündem oldu

Üniversite mezunu genç, hayatında hiç görmediği F-16 savaş uçağına merak saldı.

Yaptığı araştırmaların ardından internette uçuş programı satın aldı.

Kurgusunu kavradığı uçuşları hesabından takipçileriyle canlı yayında paylaşıp öğretmeye başladı.

İlk paylaşımında savaşan şahinin simülatöründeki sistemlerin aktif edilerek kalkış prosedürlerini bir dakika içinde özetleyen genç adam, ikinci paylaşımda füzelerin ateşlenip tekrar üsse dönüşündeki her detayı takipçilerine aktardı.

BİNLERCE KİŞİ İZLİYOR

Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmelerden ilham alarak yaptığı canlı yayınlar kısa sürede gündem olmaya başlayan 28 yaşındaki genç, "F-16 pilotu olmak herkesin hayalidir. Ama biz olamadık. Böyle bir yola girdik. Gençler de uçuşları çok seviyor. Birebir simülasyon kullanarak binlerce kişiye öğretmeye başladım" dedi.

"GÖREVE HAZIRIZ"

Kiralık evin çatı katındaki stüdyosundan binlere ulaşan genç, "Babam bana arabasını vermezken arkadaşım joystick hediye etti. Onunla öğrendim. Sanal filoda 7, 8 uçakla uçuyoruz. Suriye operasyonları düzenliyoruz. Devletimiz isterse göreve hazırız. Gerekirse mancınık bile kullanırız" diye konuştu.