Amazon, artan satışlar nedeniyle ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak

Amazon, artan satışlar nedeniyle ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak

Online satış devi Amazon, koronavirüs döneminde artan satışlarının ardından, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, alışverişlerde büyük bir artış yaşanmıştı.

Salgın dönemini evlerinde geçiren insanlar, online alışveriş sitelerine büyük ilgi göstermiş ve özellikle Amazon gibi şirketlerin gelirleri tavan yapmıştı

AMAZON, 100 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Nisan ve mayıs aylarında 175 bin personel alımı yapan Amazon, koronavirüs döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi daha işe alacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada; işe alınacakların paketleme, kargo ve sipariş takibi gibi operasyonel birimlerde istihdam edileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni alınacak 100 bin kişinin dönemsel değil, yarı ve tam zamanlı olarak istihdam edileceği vurgulandı.

Salgın döneminde market alışverişleri de dahil online alışverişe olan ilginin artmasıyla birlikte, nisan ve haziran aylarında şirket gelirlerinin önemli ölçüde yükseldiği kaydedildi.

İŞÇİLERE BİN DOLARLIK İKRAMİYE TEKLİF EDİYOR

Amazon'un depolarını denetleyen Alicia Boler Davis, şirketin ABD'nin Detroit, New York, Philadelphia ve Louisville, Kentucky gibi işçi bulmasının zor olabileceği bazı şehirlerinde 1000 dolar işe başlama ikramiyesi teklif ettiği bilgisini paylaştı.