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    Amazon, düşük satış nedeniyle fiziksel mağazalarını kapatıyor

    Amazon, satışların beklenen düzeye gelmemesi nedeniyle fiziksel mağazalarını kapatacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 13:56
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    Amazon, düşük satış nedeniyle fiziksel mağazalarını kapatıyor

    Son yıllarda internet kullanımının oldukça artması ve koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar, internet alışverişlerini oldukça artırmıştı.

    ABD'li teknoloji devi Amazon da bu dönemde fiziksel mağazalarından beklenen verimi alamadı ve satışlar düşük seviyede seyretti.

    FİZİKSEL MAĞAZALAR KAPANIYOR

    Amazon, tüm “Amazon Books” fiziksel kitapçılarının yanı sıra, çeşitli elektronik ürünler ve diğer popüler ürünler satan “Amazon 4 Star” ve “Amazon Pop-Up” mağazalarını kapatma kararı aldı.

    amazon

    Amazon, kapanışların ABD ve İngiltere genelinde 68 mağazayı kapsadığını söylese de kapatma kararının kaç çalışanı etkileyeceği hakkında bilgi vermedi.

    Kapanış tarihleri konuma göre değişecek ve Amazon, etkilenen çalışanların şirketin başka yerlerinde görev almalarına yardımcı olacak.

    Amazon'dan ayrılmayı tercih eden çalışanlara ise kıdem tazminatı paketleri sunulacak.


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