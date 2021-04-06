Amazon, pet şişeye idrar yapıldığını kabul etti

Dağıtım yapan şoförlerinin, idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığı iddialarını önce sert bir şekilde reddeden Amazon, geri adım attı ve özür diledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışverişin artması, e-ticaret sitelerinin çalışanlarının üstündeki iş yoğunluğunu arttırdı.

Bu yoğunlukla birlikte internetten satışın dev markası Amazon; çalışanlarının mesai saatlerini insanlık dışı şartlarda geçirdiği hatta tuvalete gidemeyip pet şişelere idrarlarını yaptıklarını iddiaları sonrası sarsıldı.

SİYASETÇİYE TWİTTER ÜZERİNDEN CEVAP

Olaya siyasetçilerin de karışmasıyla birlikte kriz daha da büyüdü.

İddialarla ilgili ABD'nin Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, Twitter mesajında Amazon'un hesabını etiketleyerek “Çalışanlara saatte 15 dolar ödemek sizi ilerici bir iş yeri yapmaz. Üstelik siz sendikaya karşı bir tutum sergileyip, çalışanların pet şişeye idrarlarını yapmaya zorlarken.” dedi.

Amazon’dan Pocan'a yanıt ise “Buna gerçekten inanmıyorsun değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı.” ifadeleriyle geldi.

ÖZÜR GELDİ

Fakat tepkilerinden ardından Amazon, ABD'li siyasetçiye kurumsal hesaptan verdiği yanıt için özür diledi ve sürücülerin pet şişelere idrarlarını yapmak zorunda kaldıklarını kabul etti.

Amazon News sitesinde yayınlanan özürde Amazon, tweet’lerinin yanlış olduğunu kabul etti.

Yayınlanan mesajda, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını ve Pocan'a bir özür borçlu olduklarını kabul eden şirket, 'büyük bir sürücüsü kitlesi olduğunu ancak bu konuda mevcut çalışanlara odaklanmak yerine merkezlere odaklandıklarını, bu birimlerde düzinelerce tuvalet olduğunu ve çalışanların istedikleri zaman tuvalete gitmekte özgür olduklarını' ekledi.

‘UMUMİ TUVALETLER KAPALI’

Amazon yayınladığı açıklamada; sürücülerin çoğunlukla trafikte ve kırsal yollarda bulunmaları nedeniyle tuvalet bulmakta güçlük çektiklerini ve pandemi sırasında umumi tuvaletlerin kapalı olmasının da sorunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Açıklamanın devamında bu durumun uzun süredir devam eden, endüstri çapında bir sorun olduğunu ve Amazon’a özgü olmadığını, ancak şirket olarak bunu çözmenin yollarını arayacaklarını da söyledi.