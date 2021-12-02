Android'de 300 binden fazla indirilen zararlı yazılım

Yüz binlerce Android kullanıcısının, doğrudan Play Store aracılığı ile kötü niyetli bir yazılımı yüklediği ortaya çıktı.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yeni bir yenisi daha eklendi.

300 BİNDEN FAZLA KULLANICIYI ETKİLEDİ

Siber güvenlik araştırmacıları, 300 binden fazla kullanıcının bankacılık truva atları içeren kötü amaçlı Android uygulamalarını doğrudan Google Play Store aracılığı ile indirdiğini ortaya çıkardı.

ThreatFabric'teki araştırmacılar, yakın zamanda Google Play aracılığıyla dağıtılan dört bankacılık truva atı ailesi belirledi.

Bu yazılımların, toplu olarak hedeflenen bankalar için "önemli" mali kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Banka bilgilerinizi ele geçirebilen söz konusu zararlı yazılımların, her türlü uygulamanın içerisine gizlenebildiği açıklandı. Bunlardan en popüler olanı, tek başına 200 binden fazla kullanıcı tarafından indirilmiş olan Anatsa.

Bu kötü niyetli yazılımın QR kod tarayıcılar, belge tarayıcılar ve kripto para birimi uygulamaları gibi görünen uygulamaların içinde saklandığı tespit edildi.

GOOGLE GÜVENLİK DUVARINI KOLAYCA AŞABİLİYORLAR

Programcılar, Google'ın filtrelerini geçmek için her geçen gün yeni teknikler buluyor ve uygulamalarını daha iyi saklamayı başarıyorlar.

Kodlarını mümkün olduğunca kısaltmaya çalışan kötü niyetli kişiler, böylece Google'ın yapay zekasını atlatabiliyor.

Üstelik analizlere göre, bu yazılımlar daha fazla kişiye erişebilmek için bir süre beklemede kalıyor ve daha sonra bulaşma aşamasına geçiyor. Bu da yazılımların fark edilmesini engelliyor.

Bir uygulamayı yüklemeden önce yorumlar bölümünü kontrol etmeniz, bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçınmanız ve az sayıda yoruma sahip uygulamaları detaylıca incelemeniz, sizi kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamalardan koruyabilir.