AA & Ensonhaber

Tarımda dijitalleşmenin önemi giderek artarken, bu alandaki yenilikçi teknolojilere olan ihtiyaç da büyümeye devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kurulan YASUN Takımı, tarımda dijitalleşmeyi desteklemek amacıyla AR-GE çalışmaları yaparak sektöre katkı sağlıyor.

Takım, geliştirdiği insansız otonom tarım robotu Bögü ile dikkat çekiyor. Bu robot, görüntü işleme teknolojisi sayesinde yabancı otlarla kültür bitkilerini ayırt edebiliyor. Bögü, sadece yabancı otlara ilaç püskürterek, bitkilere ve toprağa zarar vermeden tarım alanlarını koruyor ve ilaç maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

"DİJİTALLEŞMEYİ SEKTÖRE YANSITIYORUZ"

Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, tarımda yaşanan hızlı gelişmelere ve akıllı tarım uygulamalarına değindi. Akıllı tarımda sensörler, coğrafi bilgi sistemleri ve iklim verilerinin bir arada yönetildiğini belirten Çolak, şunları söyledi:

Türkiye su fakiri bir ülke. Suyun verimli kullanımı çok önemli. Tohum, gübre ve ilaçların da miktarları değişken olmalı. Bu, teknolojik gelişim gerektiriyor. Tüm bu unsurları bir arada yönetebilmek için dijitalleşme büyük bir rol oynuyor. Veri yönetimi ise bu sistemin temel taşı.

Çolak, pancar ve havuç hasadından, toprak işleme ve ekime kadar pek çok alanda yeni makineler geliştirdiklerini, ayrıca otonom makineler ve robotların da bu teknolojilere dahil olduğunu vurguladı.

YENİ TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

Çolak, tarımda dijitalleşmenin geldiği noktayı şu şekilde özetledi:

Görüntü işleme teknikleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve makine görüsü gibi teknolojilerle hasat zamanı, rekolte, hastalık ve zararlı tespiti gibi işlemler artık elektronik gözlerle yapılabiliyor. Türkiye’deki tüm akademisyenler, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak ve tarım sektörünü modernize etmek için çaba gösteriyor.

SERİ ÜRETİMİ YAPILACAK

Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, 2022’de katıldıkları TEKNOFEST’in kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, bu etkinlik sayesinde birçok şey öğrendiklerini ifade etti. Çolak, YASUN Takımı tarafından geliştirilen Bögü makinesinin TEKNOFEST'te tanıtıldığını ve bu teknolojinin tarımda devrim yaratacak bir adım olduğunu söyledi:

Bögü, tarlada bitkileri yabancı otlardan ayırarak, yalnızca yabancı otlara ilaç püskürten bir sistem. Yarı otonom olarak geliştirilen bu makine, görüntü işleme teknolojisi kullanılarak tasarlandı.

Çolak, bu projeyle TürkTraktör firmasıyla işbirliği yaparak 5 mezunlarını istihdam ettiklerini ve onlara özel bir AR-GE birimi kurduklarını aktardı:

Bu birimde Bögü ile başlanan süreç, şimdi bir tarla robotuna dönüştü. TürkTraktör, iki yıl içinde kendi markasıyla bu robotu seri üretime sokacak ve Türkiye'nin tarım alanlarında bu robotlar aktif olarak kullanılacak.

HAYVANCILIKTAN MEYVE AĞAÇLARINA DİJİTAL ÇÖZÜMLER

Çolak, tarımda dijitalleşmenin yalnızca tarla ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda hayvancılık sektörüne de yayıldığını belirtti. Yem, süt sağımı ve buzağı besleme gibi süreçler için çeşitli robotik cihazlar geliştirdiklerini anlattı. Ayrıca, meyve ağaçlarındaki tozlaşma sorununa karşı dronlarla tozlama yapıldığını ve bu teknolojilerin dijitalleşmenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Çolak, dronlarla arazilerde topladıkları verilerin oldukça değerli olduğunu söyledi.

Bu yılki TEKNOFEST'e de katılacaklarını belirten Çolak, "Öğrencilerimiz çevre kontrol ve veri toplama sistemleriyle TEKNOFEST’e katılacak. Biz de akıllı sulama sistemleriyle orada olacağız" dedi.

YENİ PROJE: EKİNAZÖR

Çolak, öğrenci ekibinin yeni bir projeye başladığını, bu projeye "Ekinazör" adı verildiğini açıkladı. Bu projede ilaç püskürtme değil, çapa kullanımı öne çıkıyor. Ekinazör, yabancı otları hızlı bir şekilde tanıyıp, çapa ile bitkilerin köklerini topraktan uzaklaştırabiliyor. Sistemde görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılıyor:

Yabancı otları doğru bir şekilde tanıyabilmek için sistemin bu bitkileri hızlıca ayırt etmesi gerekiyor. Ayrıca bu projede su yönetimi de büyük bir öneme sahip.

GENÇLERE GÜVEN, İNOVASYON VE DESTEK ÇAĞRISI

Çolak, bu tür projelerin geliştirilmesinde gençlere büyük bir güven duyulması gerektiğini ve onlara her türlü desteğin sağlanmasının önemini vurguladı:

İnovasyon ve akran eğitimi birimi kurduk. Dekanlık ve rektörlük tarafından destekler alıyoruz ancak daha fazlasına ihtiyacımız var. Öğrencilerimiz, bizlerin ve sponsorların desteğiyle projelere devam ediyorlar. Firmalara sesleniyorum, üniversitelerde benzer çalışmalar yapılıyor. Gençlere destek vermek, ülkemizin geleceği için çok kritik. Gençlerimizin yazılım alanında dünyayla rekabet edebilecek kadar zeki bir potansiyeli var.

Çolak, devletin ve sektörün tarımda teknolojiye olan desteğini artırması gerektiğini belirterek, "Tarıma teknoloji damgasını vurdu" diyerek sözlerini noktaladı.