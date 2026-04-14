Fransa, devlet sistemlerini Windows'tan Linux'a geçirmeye başladı

Avrupa'da dijital egemenlik arayışı giderek hız kazanıyor. Bu kapsamda Fransa Bakanlıklararası Dijital Direktörlüğü (DINUM), kamu sistemlerini Avrupa dışı yazılımlardan arındırmak için yeni bir yol haritası açıkladı.

KAMUDA LİNUX DÖNEMİ BAŞLIYOR

Açıklanan plana göre, devlet dairelerindeki masaüstü bilgisayarlarda Windows işletim sistemi yerine tamamen Linux kullanılacak.

Bakanlıkların sonbahara kadar iş istasyonları, güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda dışa bağımlılığı azaltacak planlarını netleştirmesi gerekiyor.

YERLİ VE AVRUPA MENŞELİ ALTERNATİFLER YOLDA

Dönüşüm süreci sadece işletim sistemiyle sınırlı kalmayıp, iletişim ve ofis programlarını da kapsıyor.

Hükümet; Google Docs, Zoom ve Microsoft Office gibi popüler araçların yerine Tchap, Visio ve FranceTransfer gibi yerli çözümleri devreye alacak.

AVRUPA'NIN DİJİTAL EGEMENLİK ADIMLARI

Fransa'nın bu hamlesi, Avrupa hükümetlerinin ABD'li teknoloji devlerine olan bağımlılığını azaltma niyetinin en büyük göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Benzer şekilde Almanya ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de yakın zamanda açık kaynaklı yazılımlara geçiş yaptıklarını duyurmuştu.