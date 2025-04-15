Apple, 2025'in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında zirvede

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple, akıllı telefon pazarında önemli bir başarıya imza atarak 2025 yılının ilk çeyreğinde zirveye yerleşti.

Counterpoint Research'ün verilerine göre, Apple'ın pazar payı söz konusu dönemde yüzde 19'a ulaşarak, uzun yıllardır liderliğini sürdüren Samsung'un yüzde 18'lik pazar payını geride bıraktı.

GELİŞMEKTE OLAN PAZARLARDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Apple'ın 2025'in ilk çeyreğindeki satışları, Japonya, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu & Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda çift haneli oranlarda büyüdü.

Bu pazarlardaki büyüme, Apple'ın küresel pazardaki liderliğe yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

AKILLI TELEFON PAZARINDAKİ GENEL DURUM

2025'in ilk çeyreğinde genel akıllı telefon pazarı da olumlu bir performans sergiledi. Çin'den gelen hükümet teşvikleri ile Latin Amerika ve Asya-Pasifik'teki iyileşen ekonomik koşullar sayesinde, akıllı telefon talebi arttı ve pazar bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüdü.

Apple'ın iPhone 16e modelini erken piyasaya sürmesi, satış döngüsünü yeniden şekillendirmek ve geleneksel olarak Android'in güçlü olduğu bir dönemde Samsung'la rekabet etmek için stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Şirketin büyümesi, akıllı telefon kullanım oranlarının hala artışta olduğu Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan pazarlardan geliyor.